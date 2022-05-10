Роспропаганда: ЗМІ розповідають про "військовий склад" в Одесі і найманців, що втекли

Окупанти розпочали інформаційну кампанію з метою деморалізувати українських солдатів та знизити кількість бійців в Інтернаціональному легіоні.

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Російські ЗМІ публікують новини про втечу одного з американських найманців із Міжнародного легіону територіальної оборони України. Про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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Експерти наголошують, що це російська маніпуляція. Інформаційну кампанію пропагандистські медіа проводять для деморалізації українських військових та зниження кількості іноземних бійців, які борються за свободу України.

Центр дезінформації не уточнює, про кого йдеться, але останні два тижні російські ЗМІ масово поширювали історію про колишнього службовця ВПС США Девіда Кінга, інтерв'ю з яким опублікувало видання The Economist ще на початку квітня.

Як розповідають у Центрі протидії дезінформації, РосЗМІ також розповсюджують фейки після ракетних ударів по Одесі 9 травня. Так, пропагандистські медіа стверджують, що торговий центр "Рів'єра", по якому завдано удару, нібито використовували як склад для іноземного озброєння, яке прибуло в Україну.

Про це, зокрема, вчора написав рупор Кремля Володимир Соловйов: "Складу західної зброї, яку зберігають ЗСУ в одному із ТЦ Одеси, більше немає". До посту він прикріпив фотографії зруйнованої будівлі, водночас про жертв авіаудару — одного загиблого та п'ятьох поранених — пропагандист не згадав.

Ще однією дезінформацією російської сторони також є повідомлення про антиросійські акції в різних країнах світу, які пропагандисти намагаються дискредитувати. Російські ЗМІ, зокрема, пишуть про те, що учасники акції в Ісландії "весело репетирують "страждання" за український народ, обговорюючи деталі постановки".

На початку військового вторгнення Фокус розповідав про десять правил для громадян України, як протистояти дезінформації. Головне правило, на думку ДС НС України, не вмикати російські пропагандистські канали.

Також ми розповідали, як Кремль заговорив про "терористичну загрозу з боку України" для нагнітання антиукраїнської істерії в регіонах РФ.