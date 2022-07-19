В Минобразовании разработали рекомендации на 2022/23 учебный год: что известно

В частности, в ВУЗах рекоммендуется начать учебный год с 15 августа и закончить осеннюю сессию до конца ноября 2022 года. А второй семестр начать ориентировочно с 15 февраля 2023.

Министерство образования и науки (МОН) опубликовало рекомендации руководителям высших учебных заведений касаемо особенностей организации образовательного процесса в 2022/23 учебном году. В частности в документе содержатся рекомендации относительно графика обучения на 2022/23, формата обучения, обучения в холодное время года и обучения во время тревоги.

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График обучения на 2022/23 учебный год

В МОН рекомендуют руководителям ВУЗов рассмотреть возможность начала учебного процесса в следующем учебном году с 15 августа 2022 года. При этом учитывать:

плановые мероприятия вступительной кампании;

использование субботних дней в теплое время года;

изменения в графике образовательного процесса;

отпуск работников учебных заведений.

Соответственно, осеннюю сессию после первого семестра закончить до конца ноября 2022 года. Начало второго семестра рекомендуют начать ориентировочно с 15 февраля 2023.

Для студентов первых курсов учебных заведений на основе 9 класса МОН рекомендует начать образовательный процесс с 15 августа, а для студентов первых курсов на основе законченного среднего образования — с 15 сентября, но не позднее 1 октября.

Первый курс магистратуры также рекомендуют начать обучение не позднее 1 октября.

Формат обучения

МОН рекомендует начать обучение в очной форме или смешанной очно-дистанционной форме, и согласовать с областными военными и военно-гражданскими администрациями. Но все же делается акцент на том, что образовательный процесс должен быть максимально приближен к традиционному формату с учетом ограничений военного времени и обеспечения безопасности участников образовательного процесса.

Также разрешено разделять учебное время в пределах смен по часам и в пределах дней в течение недели.

Обучение в холодное время года

МОН рекомендует приготовить помещения учебных заведений к отопительному сезону в осенне-зимний период. При этом по возможности задействовать альтернативные источники энергии.

Также рекомендуется организовать гибкий график образовательного процесса с целью экономии энергоресурсов.

Обучение во время тревоги

В образовательных учреждениях необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение правил безопасности в случае сигнала "воздушная тревога". Это подразумевает безусловное прерывания учебного процесса, все участники которого должны проследовать в подготовленные укрытия и находится там до окончания воздушной тревоги.

В то же время рекомендуется по возможности полностью или частично продолжить процесс обучения в укрытиях.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №7416 в котором содержится обращение к правительствам демократических государств с просьбой о денонсации двусторонних соглашений с Россией в сфере образования и науки. Также в документе содержится просьба отменить легализацию российских дипломов и получении научных степеней.