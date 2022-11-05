Без Пушкіна та Булгакова: яких російських письменників більше не вивчатимуть у школах України

Окрім літератури, у шкільній програмі зазнали змін Історія України, Основи здоров’я та Захист України.

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Зі шкільної програми предмету Зарубіжна література у 2022 вилучили низку російських та білоруських авторів. Про зміни в переліку письменників, обов'язкових до вивчення українськими школярами, пише Суспільне з посиланням на методистку Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти Юлію Каліночкіну.

Зокрема зі шкільної програми забрали твори таких російських письменників: Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова, Федора Достоєвського, Антона Чехова та Михайла Булгакова. І хоча останній народився та жив тривалий час у Києві, митець був відомий своєю українофобною позицією. Тому "Майстра та Маргариту" тепер українські школярі в обов'язковому порядку вивчати не будуть.

Замість вищезазначених вилучених авторів діти глибше ознайомлюватимуться з творами світової класики.

Зокрема вчителька зарубіжної літератури Тамара Кам’янецька розповідає, за яким принципом обираються твори-замінники. Як виявилося, до цього питання підходять з позиції "жанр на жанр".

"Ми, до прикладу, замінили вивчення творчості Івана Крилова, який писав байки, на творчість французького байкаря Жана де Лафонтена. Нещодавно ми закінчили вивчення його байки "Зачумлені звірі", — розповідає вчителька.

Щодо дітей, то вони свідомо підходять до розуміння змін у шкільній програмі. Багато хто з них зізнається, що раніше читали російських авторів та захоплювалися ними, проте події 2022 року змушують відходити від культури країни-агресора.

"Я вважаю, що ми не маємо вивчати твори російських письменників, тому що вони ввійшли на нашу землю, а ми мусимо від них захищатися", — розповідає школяр Олександр.

За словами методистки з Хмельницького, російські твори варто було вилучити з програми ще у 2014 році, а тим більше у 2022 після повномасштабного вторгнення Росії.

"Не можна виховувати дитину на прикладах героїв радянських, чи то російських, чи то білоруських творів", — зазначає Юлія Каліночкіна.

Судячи з усього, спірна фігура Миколи Гоголя, який писав про українців, але російською мовою, усе-таки залишається в програмі.

Окрім цього, у шкільній програмі зазнали змін ще кілька предметів. Це Історія України, Основи здоров’я та Захист України.

Нагадаємо, раніше працівники Міносвіти зазначали, що і Гоголь, і Булгаков залишаються у шкільній програмі.

Також Фокус слідкував за скандалом навколо вимоги Спілки письменників закрити музей Булгакова в Києві.