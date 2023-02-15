Тривожні кнопки, відеоспостереження та нові предмети: що незабаром зміниться в школах

Школярів навчатимуть тактичної медицини та довійськової підготовки. В кожному навчальному закладі буде свій співробітник МВС.

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Війна вимагає змін навіть в освітній програмі для дітей. Тепер у школи хочуть додати штатних офіцерів та курс тактичної підготовки без поділу за статтю. Про це розповів Interfax Сергій Бабак, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, наука та інновацій.

Предмети "цивільного захисту", "тактичної медицини" та "довійськової підготовки" — неминучі для українських школярів.

"Над цим працює Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за зміст та за наповнення цих дисциплін", — заявив Бабак.

Викладати дітям їх можуть, за словами посадовця ветерани російсько-української війни або бійці територіальної оборони.

"Бо дуже не хочеться, щоб ми поверталися до тієї практики, яка була, коли, за всієї поваги, відставний пенсіонер розповідатиме, що зараз відбувається", — пояснив голова комітету Верховної Ради.

Це будуть і основи тактичної медицини, і основи тактичної підготовки. Сергій Бабак, наголосив, що програма для дівчат та хлопців не має сильно відрізнятись — предмети необхідні усім незалежно від статі.

"Тією чи іншою мірою може відрізнятися програма, але, по суті, вона має бути однаковою, тому що і хлопці мають розбиратися в медицині, і дівчата повинні мати навички поводження зі зброєю", — повідомив Бабак.

На думку посадовця, викладати ці дисципліни у 10-11 класі вже пізно. Частина дітей може піти після 9 класу здобувати професійну освіту, тому краще додати довійськову підготовку в програму 8-9 класів. Також зміни плануються і в системі безпеки в школах.

"Була максимально робоча ідея — додати в школи штатну одиницю офіцера з безпеки, який буде співробітником МВС, для того, щоб стежити за безпекою в самій школі на рівні з відеоспостереженням, тривожними кнопками", — розповів посадовець.

Втручатись в усі конфлікти школярів офіцер не був би повинен. Його основним завданням бачать передавання інформації в органи внутрішніх справ, якщо це буде потрібно.

Металошукачі встановлювати в закладах освіти найближчим часом не планують. Причина проста — вартість. Окрім того, рамки на вході у школи не вирішать жодних проблем, на думку Бабака.

"Сподіваюся, такі екстремальні і не дуже розумні речі у нас імплементувати не будуть. Щодо іншого, то безпека підвищуватиметься стовідсотково", — поділився голова комітету ВР.

Тривожними кнопками школи в Києві вже обладнані, але не всі. Як повідомила Фокусу КП "Муніципальна охорона" в грудні 2021 року, лише 104 із 425 закладів середньої освіти мали системи сигналізації. Співробітники "Муніципальної охорони" спостерігають за станом тривожної сигналізації цілодобово та надсилають групи швидкого реагування в разі чого. Експертка з питань безпеки дітей Олена Лізвінська розповіла Фокусу, що такі тривожні кнопки у школах надзвичайно важливі для безпеки дітей. В стані паніки персонал може розгубитися та витратити багато часу на дзвінок у поліцію, а тривожна кнопка — це швидко та ефективно.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року стало відомо про зміни в українській шкільній програмі. На уроках літератури тепер не будуть вивчати творчість низки російських та білоруських авторів. До списку виключених, наприклад, увійшли Олександр Пушкін, Михайло Лермонтов, Антон Чехов та Михайло Булгаков. Замість них українці читатимуть світових класиків, твори яких раніше до обов’язкової програми не входили.

Також Фокус публікував великий матеріал дитячої сімейної психологині Світлани Ройз про важливість "хвилини мовчання" у школах та дитсадках. Психологиня запропонувала алгоритм дій, що допоможе "хвилині мовчання" не перетворитись на формальність.