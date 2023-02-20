Возможны провокации РФ: школы в Украине переведут на дистанционку в годовщину войны

О решении перейти на онлайн-обучение 23-24 февраля заявил мэр Ивано-Франковска. В Броварах Киевской области дистанционный режим продлится с 22 по 24 февраля. Детские сады будут работать в обычном режиме.

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Школы в Ивано-Франковске 23 и 24 февраля будут работать в дистанционном режиме из-за угрозы российских обстрелов. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр города Руслан Марцинкив.

Он подчеркнул, что такое решение принимается ради безопасности детей.

"Это на эти два дня. Все-таки годовщина полномасштабной войны, а враг любит символические даты. Поэтому лучше перестраховаться", — прокомментировал глава города.

При этом Марцинкив отметил, что детские сады будут работать в обычном режиме.

Школы на дистанционке: Бровары

О том, что школы перейдут на онлайн-обучение, также сообщил городской голова Броваров Киевской области Игорь Сапожко.

Здесь решили перевести учебные заведения на дистанционную форму на три дня — с 22 по 24 февраля.

"В связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками России, с целью сохранения здоровья и жизни детей и педагогических работников, со среды, 22 февраля, по 24 февраля (включительно) заведения общего среднего образования Броварской городской территориальной общины переводятся на дистанционную форму обучения", — подчеркнул Сапожко.

Школы в Ровно: работа в обычном режиме

В Ровно в городском управлении образования рассказали, что на годовщину вторжения не планируют менять режим обучения в школах. 17 лицеев в городе работают в очном режиме, еще 18 — в смешанной форме в зависимости от размеров укрытий.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, наука и инноваций Сергей Бабак рассказал, что война требует перемен даже в образовательной программе для детей. Теперь в школы хотят добавить штатных офицеров и курс тактической подготовки без разделения за полом.

Ранее Фокус публиковал материал детского семейного психолога Светланы Ройз о важности "минуты молчания" в школах и детсадах. Психолог предложила алгоритм действий, который поможет "минуте молчания" не превратиться в формальность.