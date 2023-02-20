Можливі провокації РФ: школи в Україні переведуть на дистанційку в річницю війни

Про рішення перейти на онлайн-навчання 23-24 лютого заявив мер Івано-Франківська. У Броварах Київської області дистанційний режим триватиме з 22 по 24 лютого. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

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Школи в Івано-Франківську 23 та 24 лютого працюватимуть у дистанційному режимі через загрозу російських обстрілів. Про це у себе в Telegram-каналі написав мер міста Руслан Марцінків.

Він наголосив, що таке рішення ухвалюється задля безпеки дітей.

"Це на ці два дні. Все-таки річниця повномасштабної війни, а ворог любить символічні дати. Тому краще перестрахуватися", — прокоментував мер міста.

При цьому Марцінків зазначив, що дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Школи на дистанційці: Бровари

Про те, що школи перейдуть на онлайн навчання, також повідомив міський голова Броварів Київської області Ігор Сапожко.

Тут вирішили перевести навчальні заклади на дистанційну форму на три дні – з 22 по 24 лютого.

"У зв'язку із загрозою провокацій та можливих обстрілів військами Росії, з метою збереження здоров'я та життя дітей і педагогічних працівників, з середи, 22 лютого, по 24 лютого (включно) заклади загальної середньої освіти Броварської міської територіальної громади переводяться на дистанційну форму навчання", — наголосив Сапожко.

Школи у Рівному: робота у звичайному режимі

У Рівному в міському управлінні освіти розповіли, що на річницю вторгнення не планують змінювати режим навчання у школах. 17 ліцеїв у місті працюють в очному режимі, ще 18 – у змішаній формі залежно від розмірів укриттів.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що війна потребує змін навіть в освітній програмі для дітей. Тепер у школи хочуть додати штатних офіцерів та курс тактичної підготовки без поділу за статтю.

Раніше Фокус публікував матеріал дитячого сімейного психолога Світлани Ройз про важливість "хвилини мовчання" у школах та дитсадках. Психолог запропонувала алгоритм дій, який допоможе "хвилині мовчання" не перетворитися на формальність.