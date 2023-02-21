Через загрозу обстрілів школи в Києві переведуть на нову форму навчання: як працюватимуть

У Департаменті освіти та науки Києва батькам повідомили про те, що з 22 лютого вони зможуть або залишити дитину вдома для навчання дистанційно, або відправити до школи на очні заняття під свою відповідальність.

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Столичні школи 22-24 лютого працюватимуть у змішаному форматі навчання через загрозу масованих ракетних атак ЗС РФ. Інформація про це з'явилася в офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Департамент освіти та науки міста Києва уточнив, що дистанційне навчання в школах організовано як паралельний процес. Тому будь-якого дня батьки можуть ухвалити рішення залишити дитину вдома та підключити її до навчання онлайн.

У профільному відомстві наголосили, що якщо батьки або опікуни дитини ухвалять рішення відправити її в період із 22 по 24 лютого до школи на очне навчання, то вона перебуватиме під наглядом дорослих у разі ракетної небезпеки. Дорослих запевнили, що всі співробітники навчальних закладів пройшли відповідний інструктаж і в разі оголошення повітряної тривоги зможуть оперативно відвести школярів в укриття.

У департаменті також нагадали, що всі 404 школи обладнані укриттями для школярів і педагогів.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що в річницю війни з Росією школи в Україні переведуть на дистанційну службу. Про рішення перейти на онлайн навчання 23-24 лютого заявив мер Івано-Франківська. У Броварах на Київщині дистанційний режим триватиме з 22 по 24 лютого. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Фокус також писав, що голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що війна потребує змін навіть в освітній програмі для дітей. Тепер у школи хочуть додати штатних офіцерів і курс тактичної підготовки без поділу за статтю.