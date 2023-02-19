"Повышенная ракетная опасность": представитель президента назвал самые опасные даты для украинцев

Федор Вениславский прогнозирует, что уже со среды РФ может начать активно терроризировать мирных украинцев ракетными ударами и атаковать иранскими дронами.

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В последующие несколько дней — с 22 по 24 февраля — в Украине ожидают повышенную ракетную опасность. Об этом заявил Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВРУ Федор Вениславский.

По его словам, в это время РФ может представлять для нашей страны опасность в двух плоскостях:

Российские военные массово атакуют Украину ракетами и ударными БПЛА;

оккупанты активизируются на фронте и предпримут попытку нового масштабного наступления.

"Я думаю, что 22, 23 и 24 февраля следует ожидать воздушных атак с применением ракет и БПЛА. Возможно, на линии фронта будет обострение, вызванное применением врагом авиации", — сказал Вениславский.

Он добавил, что косвенно намерение РФ заострить конфликт в преддверии годовщині полномасштабного вторжения в Украину свидетельствует новая поставка государтсву-агрессору нескольких сотен иранских беспилотников Shahed.

При этом Вениславский считает, что россияне не будут прибегать к применению сотен ракет. Скорее можно говорить о десятках ракет.

Напомним, ранее Федор Вениславский заверил украинцев в том, что угрозы повторения наступления России с севера нет. Нардеп заверил, что военно-политическое руководство страны регулярно получает информацию о состоянии готовности войск агрессора, а также о количестве личного состава, наличии вооружения и планах возможных наступательных действий.

Фокус также писал, что РФ стягивает войска на Донецкое направление. По данным руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, за несколько недель россияне увеличили число военных на восточном фронте со 160 до 190 батальонов.