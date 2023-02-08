Угрозы повторения наступления России с севера пока нет, – Вениславский (видео)

Военно-политическое руководство страны регулярно получает информацию о состоянии войск агрессора проводить наступательные действия.

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Повторения широкомасштабного вторжения российских войск с севера в ближайшем времени не ожидается, но такие риски существуют на юге и востоке Украины. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, со ссылкой на данные украинской разведки, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что в среду, 8 февраля, на закрытом заседании оборонного комитета депутаты заслушали представителей разведывательных структур.

"На данный момент признаков формирования наступательных ударных группировок ни на территории республики Беларусь, ни на всех других территориях, кроме Восточного и Южного направлений, не обнаружено… На сегодняшний день угрозы, кроме Восточного и Южного направлений, повторения каких-то широкомасштабных действий не существует", – сказал Вениславский.

Нардеп заверил, что военно-политическое руководство страны регулярно получает информацию о состоянии готовности войск агрессора, а также о количестве личного состава, наличии вооружения и планах возможных наступательных действий.

[ + – ] Ответ на вопрос о возможном российском наступлении можно послушать с 15:26.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 7 февраля координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска пойдут в наступление на Лиман.

Кроме того, Фокус информировал, что 7 февраля в пресс-центре Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.