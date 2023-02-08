Загрози повторення наступу Росії з півночі поки що немає, – Веніславський (відео)

Військово-політичне керівництво країни регулярно одержує інформацію про стан військ агресора проводити наступальні дії.

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Повторення широкомасштабного вторгнення російських військ із півночі найближчим часом не очікується, але такі ризики існують на півдні та сході України. Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський з посиланням на дані української розвідки, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що в середу, 8 лютого, на закритому засіданні оборонного комітету депутати заслухали представників розвідувальних структур.

"Наразі ознак формування наступальних ударних угруповань ні на території республіки Білорусь, ні на всіх інших територіях, крім Східного та Південного напрямків, не виявлено... На сьогодні загрози, крім Східного та Південного напрямків, повторення якихось широкомасштабних дій не існує" — сказав Веніславський.

Нардеп запевнив, що військово-політичне керівництво країни регулярно отримує інформацію про стан готовності військ агресора, а також про кількість особового складу, наявність озброєння і плани можливих наступальних дій.

[ + – ] Відповідь на питання про можливий російський наступ можна послухати з 15:26

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 7 лютого координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські окупаційні війська підуть у наступ на Лиман.

Крім того, Фокус інформував, що 7 лютого у пресцентрі Генерального штабу Збройних сил України повідомили, що противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.