Росія готується до штурму Лимана: скільки військових атакуватимуть місто

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Якщо загалом говорити про постійно пульсуючу інформацію про якийсь епітичний наступ Росії, то частково ця пульсація правильна — наступ буде, але йому чомусь приписують ті масштаби, які РФ із себе ніяк не зможе вичавити. Але ще й зажене себе в капкан.

Наприклад, та сама Луганщина, сектор Сватове — Кремінна. Готуючись до умовного наступу, РОВ загнали туди додаткові підрозділи десантури зі складу 331-го та 217-го 98-ї ПДД, тим самим довівши спільне угруповання майже до 9 тис. Досить серйозна концентрація сил і засобів, але… є нюанс.

Нюанс полягає в тому, що напрям, з якого вся ця біомаса може рвонути, гранично некомфортний за низкою рельєфно-ландшафтно-логістичних факторів. Так, використовуючи фактор кількісної переваги й ігноруючи втрати, вони можуть досягти тимчасових цілей, але…

Але, по-перше, це явище матиме тимчасовий ефект, до виснаження обмеженого такого наступу ресурсу, а по-друге, досягаючи тимчасової мети на цьому напрямі, РОВ втрачають ресурс, який міг би бути використаний на інших локаціях. Наприклад…

Наприклад в районі Вугледару, де морпіхів Тихоокеанського флоту відправили на консерви, а підрозділи 12-ої ОБрСПН ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) були перемелені у фарш. Або під Авдіївку, де бандформування "Пятнашка" втратило свою боєздатність через помірний рівень втрат. Або, повертаючись до теми Бахмута, перекинути та сконцентрувати ці сили на посиленні штурму міста, під яким окупанти "продовжують брати", незалежно від того, хто штурмує місто — зеки, мобіки 1 АК та 2 АК або бравий десантурний антрекот. Результативність для всіх категорій біомаси однакова.

Російські окупаційні війська обмежені в можливостях вільно, на широку руку розподіляти ресурс, відправляти підрозділи туди, де вони необхідні, і навпаки, без відчутної шкоди для боєздатності оперувати ними. Обмежений ресурс — обмежені можливості.

Ось і виникає питання: коли ти критично обмежений у ресурсі, але готуєш наступ за декількома напрямками, деякі з яких свідомо провальні, то чим ця вся авантюра для тебе може закінчитися загалом навіть там, де умовно на тебе може чекати ситуативний успіх?

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