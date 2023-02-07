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Мнения Российско-украинская война

Россия готовится к штурму Лимана: сколько военных будут атаковать город

"По моему глубокому убеждению, вести наступление в направлении Лимана для российских оккупационных войск — глупое занятие с предельно сомнительной перспективой. Но по тому, как оккупанты насыщают эту локацию силами и средствами, они все же пойдут на штурм Лиман". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
eye 30
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Если в целом говорить о постоянно пульсирующей информации про некое эпическое наступление России, то отчасти эта пульсация верна — наступление будет, но ему почему-то приписывают те масштабы, которые РФ из себя никак не сможет выдавить. Но еще и загонит себя в капкан.

Например, та же Луганщина, сектор Сватово — Кременная. Готовясь к условному наступлению, РОВ загнали туда дополнительные подразделения десантуры из состава 331-го и 217-го 98-й ВДД, тем самым доведя общую группировку до почти 9 тыс. Довольно серьезная концентрация сил и средств, но… есть нюанс.

Нюанс заключается в том, что направление, с которого вся эта биомасса может рвануть, предельно некомфортное по ряду рельефно-ландшафтно-логистическим факторам. Да, используя фактор количественного превосходства и игнорируя потери, они могут достичь временных целей, но…

Но, во-первых, это явление будет иметь временный эффект, до момента истощения ограниченного для такого наступления ресурса, а во-вторых, достигая временной цели на данном направлении, РОВ теряют ресурс, который мог бы быть использован на других локациях. Например…

Например в районе Угледара, где морпехов Тихоокеанского флота отправили на консервы, а подразделения 12-ой ОБрСпН ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) были перемолоты в фарш. Или под Авдеевку, где бандформирование "Пятнашка" утратило свою боеспособность из-за запредельного уровня потерь. Или, возвращаясь к теме Бахмута, перебросить и сконцентрировать эти силы на усилении штурма города, под которым оккупанты "продолжают брать", вне зависимости от того, кто штурмует город — зэки, мобики 1 АК и 2 АК или бравый десантурный антрекот. Результативность для всех категорий биомассы одинакова.

Российские оккупационные войска ограничены в возможностях свободно, на широкую руку распределять ресурс, отправлять подразделения туда, где они необходимы, и наоборот, без ощутимого урона для боеспособности оперировать ими. Ограниченный ресурс — ограниченные возможности.

Вот и возникает вопрос: когда ты критически ограничен в ресурсе, но готовишь наступление по нескольким направлениям, некоторые из которых заведомо провальные, то чем эта вся авантюра для тебя может закончится в целом даже там, где условно тебя может ожидать ситуативный успех?

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