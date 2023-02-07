Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках, — Генштаб

У командуванні повідомили, що загроза авіаційних ударів та ракетного обстрілу всієї території України залишається високою.

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Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За іншими напрямками окупанти обороняються раніше зайнятих рубежах. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомили у пресцентрі Генерального штабу Збройних Сил України.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай та Вишневе Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка у Луганській області.

ворог обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай та Вишневе Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка у Луганській області. На Лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної та Діброви Луганської області та Тернів та Ямполівки Донецької області.

противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної та Діброви Луганської області та Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку під вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

під вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Нескучне та Велику Новосілку Донецької області.

окупанти обстріляли Вугледар, Нескучне та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому напрямку від вогню артилерії супротивника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка та Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

від вогню артилерії супротивника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка та Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли передмістя та міста Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без істотних змін. На полігонах республіки Білорусь відбувається підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Як розповіли в Генштабі, протягом доби окупанти здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, які розташовані вздовж лінії вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

У Генштабі додали, що залишається високою загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Нагадаємо, 6 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія звозить усі військові ресурси, які в неї залишилися. РФ шукає військові резерви у Білорусі, Ірані, Північній Кореї та Еритреї.

Також 6 лютого Фокус писав про те, що генерал ЗСУ Олександр Сирський розповів, чому окупанти не можуть взяти місто Бахмут. Особливий рельєф навколо населеного пункту у поєднанні з інженерними укріпленнями створюють перешкоди для ворога.

Також нагадаємо, 4 лютого у Міноборони України заявили, що військове керівництво Росії кинуло всі сили для оточення Бахмута.