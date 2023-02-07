Оккупанты ведут наступление на четырех направлениях, — Генштаб

В командовании сообщили, что угроза авиационных ударов и ракетного обстрела всей территории Украины остается высокой.

Related video

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. По другим направлениям оккупанты обороняются на ранее занятых рубежах. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-центре Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворичная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворичная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполовки Донецкой области.

противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполовки Донецкой области. На Бахмутском направлении под огонь попали Спорное, Берестовое, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

под огонь попали Спорное, Берестовое, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

оккупанты обстреляли Угледар, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь на Донетчине; Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь на Донетчине; Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине. На Херсонском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. Вражеских наступательных группировок не обнаружено.

Как рассказали в Генштабе, на протяжении суток оккупанты совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, и по населенным пунктам, которые расположены вдоль линии огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

В Генштабе добавили, что остается высокой угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Напомним, 6 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия свозит все военные ресурсы, которые у нее остались. РФ ищет военные резервы в Беларуси, Иране, Северной Корее и Эритрее.

Также 6 февраля Фокус писал о том, что генерал ВСУ Александр Сырский рассказал, почему оккупанты не могут взять город Бахмут. Особенный рельеф вокруг населенного пункта в комбинации с инженерными укреплениями создают препятствия для врага.

Также напомним, 4 февраля в Минобороны Украины заявили, что военное руководство России бросило все силы для окружения Бахмута.