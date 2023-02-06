"Неприступная крепость": генерал ВСУ объяснил, почему россияне не могут захватить Бахмут

По словам командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, Бахмутский район и сам город своевременно подготовились к обороне. А особенный рельеф вокруг населенного пункта создает естественные препятствия для врага.

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что город Бахмут Донецкой области — это неприступная крепость для врага. Заявление генерала ВСУ в понедельник, 6 февраля, опубликовали в пресс-центре Сил обороны и безопасности Украины.

По словам командующего Сухопутными войсками, Бахмутский район и сам город своевременно подготовились к обороне. Плюс ко всему, сама местность имеет рельефные особенности: город окружен высотами и холмами, которые создают естественную преграду для противника.

"Продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом, превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов", — заявил Сырский.

По словам генерала ВСУ, военные используют как инженерные, так и природные возможности, чтобы уничтожать "лучшие подразделения противника".

Военная обстановка в Бахмуте

Согласно данным военной разведки Минобороны Великобритании, по состоянию на утро 5 февраля, за прошедшую неделю российские войска продолжали понемногу достигать успехов в попытках окружить Бахмут Донецкой области. Как отметили британские военные, две основные дороги M03 и H32, которые ведут в населенный пункт, находились под угрозой прямого обстрела россиян.

Также по данным Минобороны Британии, подразделения ЧВК "Вагнер" ранее захватили трассу, которая соединяет Бахмут с городом Северск.

Напомним, 4 февраля в Минобороны Украины заявили, что военное руководство России бросило все силы для окружения Бахмута. Кроме того, ВС РФ развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Ранее, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Бахмута не планируется.