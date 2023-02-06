"Неприступна фортеця": генерал ЗСУ пояснив, чому росіяни не можуть захопити Бахмут

За словами командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського, Бахмутський район і саме місто вчасно підготувалися до оборони. А особливий рельєф довкола населеного пункту створює природні перешкоди для ворога.

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що місто Бахмут Донецької області — це неприступна фортеця для ворога. Заяву генерала ЗСУ в понеділок, 6 лютого, опублікували у пресцентрі Сил оборони та безпеки України.

За словами командувача Сухопутних військ, Бахмутський район і саме місто вчасно підготувалися до оборони. Плюс до всього, сама місцевість має рельєфні особливості: місто оточене висотами та пагорбами, які створюють природну перешкоду для супротивника.

"Продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів", — заявив Сирський.

За словами генерала ЗСУ, військові використовують як інженерні, так і природні можливості, щоб знищувати "найкращі підрозділи супротивника".

Військова обстановка в Бахмуті

За даними військової розвідки Міноборони Великої Британії, станом на ранок 5 лютого, за минулий тиждень російські війська продовжували потроху досягати успіхів у спробах оточити Бахмут Донецької області. Як зазначили британські військові, дві основні дороги M03 та H32, які ведуть до населеного пункту, перебували під загрозою прямого обстрілу росіян.

Також за даними Міноборони Британії, підрозділи ПВК "Вагнер" раніше захопили трасу, яка з'єднує Бахмут із містом Сіверськ.

Нагадаємо, 4 лютого в Міноборони України заявили, що військове керівництво Росії кинуло всі сили для оточення Бахмута. Крім того, ЗС РФ розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

Раніше, 3 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення ЗСУ з Бахмута не планується.