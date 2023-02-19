"Підвищена ракетна небезпека": представник президента назвав найнебезпечніші дати для українців

Федір Веніславський прогнозує, що вже з середи РФ може розпочати активно тероризувати мирних українців ракетними ударами та атакувати іранськими дронами.

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У наступні кілька днів — з 22 по 24 лютого — в Україні очікують на підвищену ракетну небезпеку. Про це заявив Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВРУ Федір Веніславський.

За його словами, в цей час РФ може становити для нашої країни небезпеку в двох площинах:

Російські військові масово атакують Україну ракетами та ударними БПЛА;

окупанти активізуються на фронті і зроблять спробу нового масштабного наступу.

"Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого слід очікувати на повітряні атаки із застосуванням ракет і БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, викликане застосуванням ворогом авіації", — сказав Веніславський.

Він додав, що безпосередньо про намір РФ загострити конфлікт напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну свідчить нова поставка державі-агресору кількох сотень іранських безпілотників Shahed.

При цьому він вважає, що росіяни не вдаватимуться до застосування сотень ракет. Швидше можна говорити про десятки ракет.

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський запевнив українців у тому, що загрози повторення наступу Росії із півночі немає. Нардеп запевнив, що військово-політичне керівництво країни регулярно отримує інформацію про стан готовності військ агресора, а також про кількість особового складу, наявність озброєння та плани можливих наступальних дій.

Фокус також писав, що РФ стягує війська на Донецький напрямок. За даними керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша, за кілька тижнів росіяни збільшили кількість військових на східному фронті зі 160 до 190 батальйонів.