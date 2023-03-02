ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України, — Генштаб

У силовому відомстві впевнені, що те, що відбувається в Брянській області, є "зухвалою московською провокацією". А все щодо вибухів і диверсій — опір місцевого населення терористичному режиму Путіна.

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ЗСУ не мають жодного відношення до того, що сталося сьогодні в Росії на території Брянської області, це провокація з боку Кремля, про це повідомив Генштаб України у коментарі "Бабель".

"Все, що відбувається в Росії, — це опір місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, що не залежать від ЗСУ. Повідомлення про події на Брянщині є зухвалою московською провокацією", — заявили у відомстві.

Відразу після повідомлень про події в РФ у мережі з'явилося звернення представників організації "Російський Добровольчий Корпус", які заявили, що "все це брехня кремлівських пропагандистів" та жодних "українських ДРГ" у Брянській області не було.

"Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про "українські ДРГ", які вбили дітей, взяли заручників, але при цьому спішно пішли і так далі. Все це — брехня кремлівських пропагандистів. Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", — йдеться у зверненні РДК.

[ + – ] "Російський добровольчий корпус" зробив заяву

Довідка. Що таке Російський Добровольчий Корпус

"Російський Добровольчий Корпус" — підрозділ російських добровольців, що воюють за Україну. За даними DW, РДК був сформований у серпні 2022 року і міг виконувати завдання ротного рівня. Його учасники мають право-консервативні погляди.

За даними Youtube-каналу pressing, РДК сформовано з російських емігрантів з активною життєвою позицією, які проживають в Україні та інших європейських країнах. Вони воюють із ідеологічних причин.

Нагадаємо, що вранці 2 березня у Брянській області РФ розпочалася масштабна провокація. Пропагандистські російські ЗМІ повідомили про те, що в регіоні активізувалися "українські диверсанти", точаться бої, а також відбулося захоплення заручників.

Через цю новину президент РФ Володимир Путін навіть скасував поїздку до Ставропольського краю, а російські засоби масової інформації заговорили про екстрене засідання Ради безпеки, хоч у Кремлі і спростовують це.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, навіщо РФ історія з "українською ДРГ" під Брянськом. Він вважає, що нова провокація Кремля потрібна для того, щоби мотивувати росіян йти добровільно воювати і гинути.

До речі, 23 лютого з'явилося повідомлення від української розвідки, що біля кордону з Чернігівською областю помічено рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків та з живою силою, одягненою у піксель, схожий на форму Збройних сил України. За попередніми даними, окупанти готували провокації до річниці повномасштабного вторгнення, щоб звинуватити ЗСУ в порушенні територіальної цілісності.