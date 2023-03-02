"Диверсанти в Брянській області" — наслідок внутрішніх конфліктів у Росії, — ГУР

Події в російському регіоні є "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна", вважає представник розвідки Андрій Юсов.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували заяви Росії про те, що в Брянську область нібито проникли українські диверсанти і взяли в заручники місцевих жителів. У відомстві заявили, що до цього причетні росіяни, адже в країні багато внутрішніх конфліктів. Про це сказав представник розвідки Андрій Юсов виданню Hromadske.

За його словами, події на території Брянської області є "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна".

Юсов зазначив, що сьогодні Російська Федерація є таким формуванням, у якому є безліч міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів.

Він додав, що "Російський добровольчий корпус" уже взяв на себе відповідальність за те, що сталося. На його думку, можливо, "росіяни починають прокидатися".

"Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна й тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і вживати якихось конкретних заходів", — заявив представник розвідки.

Події в Брянській області: що відомо

2 березня росЗМІ повідомили, що в селі Сушани Брянської області російські силовики намагаються впоратися з двома групами "українських диверсантів", які нібито зайшли на територію Росії та взяли в заручники місцевих жителів, а також вбили чоловіка, який їхав в авто.

Проте в українському Генштабі ЗСУ заперечують проведення будь-яких операцій на російській території. У командуванні зазначили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України, а все, що відбувається на території РФ, — опір місцевих.

Пізніше "Російський добровольчий корпус" взяв на себе відповідальність за події в Брянській області.

"Російський добровольчий корпус прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", — ідеться в повідомленні.