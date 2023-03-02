Понад 20 "прильотів": губернатор Курської області заявив, що в регіоні продовжуються вибухи

За словами Романа Старовойта, у селі Троїцькому зафіксовано 9 "прильотів". Ще 11 нарахували у селі Бегоща, тут після вибухів зникла електрика.

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Губернатор Курської області в РФ Роман Старовойт поскаржився, що після ранкових вибухів у селі Тьоткіно в четвер, 2 березня, обстріл регіону не припинився. До 14:00 за українським часом російський чиновник нарахував понад 20 "прильотів" у різних населених пунктах області. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

В атаці на Курську область Старовойт звинувачує Збройні сили України.

"ЗСУ продовжили обстрілювати прикордонні території Курської області", — уточнив він.

За його словами, 9 "прильотів" зафіксовано у районі села Троїцьке Коренівського району. При цьому постраждалих і руйнувань тут немає.

Ще 11 вибухів нарахували поряд із селом Бегоща Рильського району. У цьому населеному пункті також ніхто з місцевих жителів не постраждав, водночас тут зникло енергопостачання. На місце події вже виїхали ремонтні бригади.

Окрім цього, Старовойт уточнив інформацію щодо обстрілу села Тьоткіно. Як повідомлялося раніше, там нібито загинув місцевий житель, ще одного чоловіка госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості. Як розповів губернатор країни-агресора, всього там зафіксували 5 "прильотів", унаслідок яких постраждало вісім домоволодінь і три автомобілі.

Після вибухів у Тьоткіно також почалися проблеми з електрикою.

Брянськ: що відбувається

Неспокійний день видався й у мешканців Брянської області. Вранці 2 березня російські ЗМІ повідомили, що на територію російського регіону нібито проникло майже 50 "українських диверсантів". За версією росіян, вони взяли в заручники місцевих жителів, а також вбили чоловіка, який їхав в автомобілі.

В українських пабліках поширюється інформація, що "українські диверсанти" насправді є втікачами-"вагнерівцями".

Представник української розвідки Андрій Юсов, зі свого боку, вважає, що так звана "ДРГ" у Брянській області" — це наслідок внутрішніх конфліктів у Російській Федерації. Він впевнений, що сьогоднішні події є "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна".

Паралельно з цим губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що внаслідок атаки ворожого дрона в селі Сушани нібито спалахнув житловий будинок, а в селі Ломаківка через обстріл зруйновано два житлові будинки.

Нагадаємо, у грудні 2022 року ФСБ РФ вже заявляло про ліквідацію нібито "диверсантів ЗСУ" на території Брянської області. Російська спецслужба стверджувала, що "українці" взяли із собою вибухові пристрої потужністю до 40 кілограмів у тротиловому еквіваленті.