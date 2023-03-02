"Усього 5 "прильотів": у Курській області заявили про обстріл селища, є жертви

За словами губернатора Романа Старовойта, у селищі Тьоткіно нібито загинув місцевий житель, ще одного госпіталізували з пораненнями. Місцева влада звинуватила у всьому ЗСУ.

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Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що Збройні сили України нібито обстріляли селище Тьоткіно. Про це він написав у своєму телеграм-каналі у четвер, 2 березня.

За словами Старовойта, внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, ще одного чоловіка госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості. Також губернатор заявив, що в селищі зафіксували п'ять "прильотів".

"За попередньою інформацією, пошкодження осколками отримали три домоволодіння. Остаточна ясність з'явиться після подомового обходу. Також унаслідок обстрілу в селищі порушено електропостачання", — написав Старовойт.

Вибухи та "прильоти" в Криму, Росії та Білорусі

2 березня росЗМІ повідомляли, що в селищі Березовський Тульської області в районі вулиці Молодіжна стався потужний вибух, який чули всі місцеві жителі. Пізніше в лісі знайшли вирву глибиною до півметра.

Також 2 березня російські медіа повідомляли, що два безпілотники в ніч проти 1 березня спробували атакувати військову частину росіян у тимчасово окупованому Криму.

Увечері 1 березня кримські телеграм-канали писали про вибух у Ялті, у деяких жителів міста затрусились меблі та задзвеніли шибки у вікнах. Гучно було й у Гурзуфі.

Того ж дня, 1 березня, журналісти показали наслідки вибухів на військовому аеродромі в російському Єйську. ЗМІ оприлюднили знімки із супутника полігону ППО неподалік військового аеродрому в російському Єйську. На них можна побачити згорілі ділянки.

Вранці 26 лютого на околицях білоруського військового аеродрому "Мачулищі", звідки злітають літаки ЗС РФ для завдання ударів по території України, пролунали вибухи. Глава BYPOL Олександр Азаров розповів, що під час атаки було серйозно пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) А-50 Повітряно-космічних сил Росії. За його словами, за вибухом на "Мачулищах" стоять білоруські партизани, учасники плану "Перамога".

Раніше повідомлялося про серію прильотів безпілотних апаратів по території РФ. Протягом доби 28 лютого невідомі БПЛА були помічені у Підмосков'ї, у місті Туапсе Краснодарського краю, а також у районі Санкт-Петербурга.