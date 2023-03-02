Трусилися будинки: після вибуху в Тульській області в РФ знайшли півметрову вирву (фото, відео)

Російські поліцейські оточили територію "прильоту", на місці працюють вибухотехніки. Офіційно про причини вибуху не повідомляється.

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У селищі Березовський Тульської області в районі вулиці Молодіжної відбувся потужний вибух, який чули всі місцеві жителі. Про це у четвер, 2 березня, повідомляє російське медіа Baza.

За даними росЗМІ, вибух стався приблизно о 8 ранку. За словами місцевих жителів, від вибуху затрусилися будинки. Пізніше в лісі знайшли вирву глибиною до півметра. Навколо неї все було посипано попелом, поруч лежали мертві птахи.

До місця вибуху не пускають людей — поліція оточила територію у лісосмузі. На місці також працюють вибухотехніки.

Зазначимо, що про причини вибуху російська влада поки не повідомляє.

Нагадаємо, 2 березня росЗМІ повідомляли, що два безпілотники в ніч проти 1 березня спробували атакувати військову частину росіян у тимчасово окупованому Криму.

Увечері 1 березня кримські телеграм-канали писали про вибух у Ялті, у деяких жителів міста затрусилися меблі та задзвеніли шибки у вікнах. Гучно було й у Гурзуфі.

Також нагадаємо, 1 березня журналісти показали наслідки вибухів на військовому аеродромі у російському Єйську. ЗМІ оприлюднили знімки із супутника полігону ППО неподалік військового аеродрому в російському Єйську. На них можна побачити згорілі ділянки.