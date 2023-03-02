Тряслись дома: после взрыва в Тульской области в РФ нашли полуметровую воронку (фото, видео)
Российские полицейские оцепили территорию "прилета", на месте работают взрывотехники. Официально о причинах взрыва не сообщается.
В поселке Березовский Тульской области в районе улицы Молодежная произошел мощный взрыв, который слышали все местные жители. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает российское медиа Baza.
По данным росСМИ, взрыв произошел около 8 утра. По словам местных жителей, от взрыва затряслись дома. Позже в лесу нашли воронку глубиной до полуметра. Вокруг нее все было усыпано пеплом, рядом лежали мертвые птицы.
К месту взрыва не пускают людей — полиция оцепила территорию в лесополосе. На месте также работают взрывотехники.
Отметим, что о причинах взрыва российские власти пока не сообщают.
Напомним, 2 марта росСМИ сообщали, что два беспилотника в ночь на 1 марта попытались атаковать воинскую часть россиян во временно оккупированном Крыму.
Вечером 1 марта крымские телеграм-каналы писали о взрыве в Ялте, у некоторых жителей города затряслась мебель и зазвенели стекла в окнах. Громко было и в Гурзуфе.
Также напомним, 1 марта журналисты показали последствия взрывов на военном аэродроме в российском Ейске. СМИ обнародовали снимки со спутника полигона ПВО недалеко от военного аэродрома в российском Ейске. На них можно увидеть сгоревшие участки.