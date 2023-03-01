Журналисты показали последствия взрывов на военном аэродроме в Ейске (фото)

Расследователи опубликовали спутниковые снимки поджаренного полигона ПВО недалеко от аэродрома. На аэродроме ранее находилось более 10 вражеских истребителей.

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Журналисты обнародовали снимки со спутника полигона ПВО недалеко от военного аэродрома в российском Ейске. На них можно увидеть сгоревшие участки. Также опубликованы снимки с самого аэропорта за 15 февраля, на которых можно рассмотреть вражеские самолеты. Об этом стало известно с поста в соцсетях проекта "Схемы".

"В распоряжении "Схем" есть спутниковые снимки Planet Labs за 1 марта, на которых можно увидеть последствия пожара на территории полигона ПВО, находящегося западнее аэродрома", — сообщили журналисты.

Фото: Схемы Фото: Схемы

Спутник еще не зафиксировал аэродром, поэтому состояние его сейчас неизвестно. Однако благодаря фото за 15 февраля расследователи определили, какие именно самолеты были размещены там раньше.

По состоянию на 15 февраля, согласно анализу авторов проекта, на востоке аэродрома стояли два истребителя МиГ-29 и шесть — Су-34 или Су-3, а также два пассажирских самолета Ту-134, два транспортных Ан-72 и один противолодочный Ил- 38.

[ + – ] Спутниковый снимок восточной части аэродрома в Ейске от 15 февраля Фото: Схемы

Также расследователи идентифицировали в центральной части аэропорта три противолодочных самолета Ил-38, три истребителя Су-27 и транспортный Ан-72.

[ + – ] Спутниковый снимок центральной части аэродрома в Ейске от 15 февраля Фото: Схемы

На западе аэродрома были размещены три транспортных самолета Ан-24 или Ан-26 и один пассажирский типа Ил-62.

[ + – ] Спутниковый снимок западной части аэродрома в Ейске от 15 февраля Фото: Схемы

Что уже известно?

О взрывах на военном аэродроме в Ейске рассказали местные телеграммы-каналы 28 февраля. По словам очевидцев, раздались два взрыва и вспыхнул склад. Глава Ейского района Роман Бублик объяснил взрывы военными тактическими учениями.

Аэродром в Ейске — совместного базирования ВМФ, ВВС и ФАПТ РФ. Там базируются 859 Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190 учебный смешанный авиационный полк ВМФ на разнородной технике.

Напомним, 1 марта, Минобороны Беларуси опубликовали видео с якобы неповрежденным самолетом А-50 в Мачулищах. Ранее сообщалось об уничтожении этого самолета белорусскими партизанами. Местная мониторинговая группа, однако, не считает кадры доказательством того, что самолет цел. Расследователи заметили, что самолет сняли только на земле и не со всех ракурсов.