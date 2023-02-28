На военном аэродроме в российском Ейске произошли взрывы (видео)

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, именно с этого аэродрома взлетали самолеты, которые обстреливали Украину ракетами.

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Жители российского города Ейск, находящегося в Краснодарском крае, слышали взрывы в районе военного аэродрома. Об этом сообщают местные каналы в Telegram.

Сообщается, что очевидцы слышали два взрыва, после которых загорелся некий склад.

Советник главы МВД Антон геращенко у себя в Telegram написал, что именно с этого аэродрома взлетали самолеты, бомбившие восток и юг Украины.

"Официальных подтверждений этой информации пока нет, ждем и надеемся", — написал он.

[ + – ] Взрывы в Ейске

Затем глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что взрывы произошли в результате военных тактических учений.

"Уважаемые жители Ейского района, напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения", — написал он.

Аэродром в Ейске

На западной оконечности Ейска находится крупный аэродром совместного базирования ВМФ, ВВС и ФАВТ России. На нем базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ на разнородной технике.

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