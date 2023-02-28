Нацполиция показала уничтожение вражеского "Шахеда" взрывотехниками (фото, видео)

По словам главы Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, правоохранители обнаружили обломок БПЛА с взрывателем. Специалисты обезвредили его на месте.

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Сотрудники полиции обнаружили в одном из районов Киевщины обломки вражеского "Шахеда". Его сбили силы ПВО области во время ночной атаки РФ дронами 27 февраля. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов показал уничтожение остатков дрона в соцсетях.

"Обломки вражеского шахеда уничтожили взрывотехники Киевщины. Части сбитого силами ПВО беспилотника обнаружили после вчерашних ночных обстрелов на территории одного из районов области", — написал Небитов.

Фото: Телеграмм / Андрей Небитов Фото: Телеграмм / Андрей Небитов

По словам начальника ГУНП Киевщины, правоохранители обнаружили обломок боевой части БПЛА и обезвредили его на месте.

"При осмотре полицейские обнаружили обломок боевой части ударного беспилотника с взрывателем и ликвидировали его на месте", — пояснил чиновник.

Небитов призвал граждан Украины не игнорировать воздушную тревогу и ходить к укрытиям в случае опасности.

Напомним, военнослужащий ВСУ и эксперт по беспилотным технологиям Юрий Касьянов объяснил падение трех беспилотников в российском Белгороде 27 февраля. По мнению украинского защитника, при запуске БПЛА не была учтена высота зданий по заданному маршруту. Дроны врезались в дома, поэтому ни один из трех не долетел до цели и не взорвался.

28 февраля в Оперативном командовании "Юг" предупредили о возможном массированном ракетном обстреле со стороны России. Военные рассказали, что РФ, несмотря на шторм, увеличила количество кораблей в Черном море. В настоящее время выведено уже 17 вражеских кораблей, общий залп из которых может достигать 32 "Калибров".