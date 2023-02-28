Залп до 32 ракет: Россия может запустить с моря "Калибры", — ОК "Юг"

Россияне, несмотря на шторм, вывели дополнительные корабли в Черное море. Украинские военные предупреждают о повышенном уровне угрозы.

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ВС РФ увеличили количество кораблей в Черном море. Военные предупреждают о возможных массированных или точечных ракетных ударах. Об этом стало известно с поста в Фейсбуке Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. В настоящее время там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет", — сообщили в командовании.

Военные также рассказали, что армейцы РФ не прекращают воздушную разведку. Защитники предупредили, что возможные ракетные обстрелы — массированные или точечные.

"Сигналы воздушной тревоги могут звучать чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен", — отметили в ОК "Юг".

Также украинские защитники сообщили об уничтожении двух гражданских моторных лодок с враждебными ДРГ в акватории Днепро-Бугского Лимана.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать правобережье Херсона. По информации командования, 28 февраля погибли по меньшей мере четверо местных жителей, еще пятеро ранены. В городе повреждены гражданские здания, машины и системы коммуникаций.

Напомним, отдельная президентская бригада ВСУ имени Богдана Хмельницкого поделилась видео с поля боя. Украинские защитники отразили наступление ВС РФ на восточном направлении с помощью дрона. Оператор сбросил гранату на вражеский танк, чем уничтожил ему прицел. Захватчики скрылись.

Также 28 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о подготовке оккупантов к наступлению украинских защитников. По его словам, враг стягивает в оккупированный Мариуполь советскую технику и размещает своих военных в местных учебных заведениях.