Дрон "ослепил" российский танк во время штурма: ВСУ захватили позиции ВС РФ (видео)

Защитникам Украины удалось сорвать попытку россиян вернуться на утерянные позиции.

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Бойцы отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины имени Богдана Хмельницкого с помощью дронов отразили наступление российской армии на восточном направлении. Они опубликовали видеозапись боев в Facebook.

Первая рота 20-го отдельного батальона территориальной обороны выбила оккупантов с их позиций в восточной части Украины, захватив пленных и полезные трофеи. Спустя какое-то время российские солдаты попытались отбить их обратно, и к ним на помощь отправился танк. Тогда оператор ВСУ запустил дрон, который метко сбросил гранату и уничтожил прицел боевой машины. Оказавшись без оптики, экипаж попросту развернул танк и уехал обратно.

"Вражеская штурмовая группа поймала пару точных гранат и сбежала, а вражеский танк уехал обратно "слепым". Навоевался", — поделилась пресс-служба президентской бригады.

Недавно писали, как бойцы 74-го ОРБ ВСУ поразили российский танк дроном-камикадзе. Они смогли найти слабое место в задней части бронетехники и вывести ее из строя с помощью беспилотника стоимостью около $400, которые обладают высокой точностью, несмотря на дешевизну.

До этого появилось видео, как украинские дроны-камикадзе взорвали танк ВС РФ, спрятанный на Каховской ГЭС. Один беспилотник понадобился, чтобы разнести баррикаду в тоннеле, а второй попал точно в цель.

Россияне уже жалуются на недорогие дроны ВСУ, атакующие их танки. На прошлой неделе пропагандист Владлен Татаров (Максим Фомин) заявил, что один из украинских БПЛА влетел прямо в открытый люк, после чего техника полностью сгорела.