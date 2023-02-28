Дрон "осліпив" російський танк під час штурму: ЗСУ захопили позиції ЗС РФ (відео)

Захисникам України вдалося зірвати спробу росіян повернутися на втрачені позиції.

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Бійці окремої президентської бригади Збройних сил України імені Богдана Хмельницького за допомогою дронів відбили наступ російської армії на східному напрямку. Вони опублікували відеозапис боїв у Facebook.

Перша рота 20-го окремого батальйону територіальної оборони вибила окупантів із їхніх позицій у східній частині України, захопивши полонених і корисні трофеї. Згодом російські солдати спробували відбити їх назад, і до них на допомогу вирушив танк. Тоді оператор ЗСУ запустив дрон, який влучно скинув гранату й знищив приціл бойової машини. Опинившись без оптики, екіпаж просто розвернув танк і поїхав назад.

"Ворожа штурмова група спіймала пару точних гранат і втекла, а ворожий танк поїхав назад "сліпим". Навоювався", — поділилася пресслужба президентської бригади.

Нещодавно писали, як бійці 74-го ОРБ ЗСУ уразили російський танк дроном-камікадзе. Вони змогли знайти слабке місце в задній частині бронетехніки та вивести її з ладу за допомогою безпілотника вартістю близько $400, які мають високу точність попри дешевизну.

До цього з'явилося відео, як українські дрони-камікадзе підірвали танк ЗС РФ, захований на Каховській ГЕС. Один безпілотник знадобився, щоб рознести барикаду в тунелі, а другий влучив точно в ціль.

Росіяни вже скаржаться на недорогі дрони ЗСУ, що атакують їхні танки. Минулого тижня пропагандист Владлен Татаров (Максим Фомін) заявив, що один із українських БПЛА влетів просто у відкритий люк, після чого техніка повністю згоріла.