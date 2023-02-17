Дрон-камікадзе ЗСУ вразив російський танк, захований на Каховській ГЕС (відео)

Окупанти закрили прохід до схову дерев'яними панелями, але український оператор продемонстрував дуже добру точність.

Related video

Українські військові влучили точними ударами у танк, який росіяни сховали на території Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Відеозапис операції опублікував у Telegram блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Дата події невідома, проте на деревах видно зелене листя. Українські військові помітили бойову техніку та склад боєприпасів у тунелі, закритому дерев'яними панелями. Оператор сил спеціальних операцій ЗСУ направив у тунель дрон-камікадзе з видом від першої особи (FPV), який пробив дірку в барикаді. Потім військові направили в другий отвір БПЛА, що і вразив танк.

Невідомо, які пошкодження легкий безпілотник завдав броньованій техніці, проте з тунелю повалила велика кількість диму. Наслідки ударів зняв розвідувальний квадрокоптер DJI Mavic, який літає на відстані кількох кілометрів від цілі.

"Неймовірна точність та майстерність пілота", — оцінив Сергій Стерненко.

Раніше писали, що Росія почала осушувати Каховське водосховище у Херсонській області. Під загрозою є безпека Запорізької АЕС, оскільки вода з Дніпра використовується для охолодження обладнання.

Нещодавно російський солдат підірвався, намагаючись атакувавши палицею дрон-камікадзе ЗСУ під назвою Bavovna. Судячи з ролика, безпілотник застряг на дереві, і окупант вирішив його знешкодити самотужки. Спроба увінчалася успіхом, адже після кількох ударів з відстані двох метрів бойова частина здетонувала, викликавши неабиякий вибух.