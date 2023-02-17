Дрон-камикадзе ВСУ поразил российский танк, спрятанный на Каховской ГЭС (видео)

Оккупанты закрыли проход к схрону деревянными панелями, но украинский оператор продемонстрировал очень хорошую точность.

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Украинские военные точными ударами поразили танк, который россияне спрятали на территории Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Видеозапись операции опубликовал в Telegram блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Дата происшествия неизвестна, однако на деревьях видны зеленые листья. Украинские военные заметили боевую технику и склад боеприпасов в тоннеле, закрытом деревянными панелями. Оператор сил специальных операций ВСУ направил в тоннель дрон-камикадзе с видом от первого лица (FPV), который пробил дыру в баррикаде. Затем военные направили в образовавшийся проем второй БПЛА, поразивший танк.

Неизвестно, какие повреждения легкий беспилотник нанес бронированной технике, однако из тоннеля повалило большое количество дыма. Последствия ударов снял разведывательный квадрокоптер DJI Mavic, летающий на расстоянии нескольких километров от цели.

"Невероятная точность и мастерство пилота", — оценил Сергей Стерненко.

Ранее писали, что Россия начала осушать Каховское водохранилище в Херсонской области. Под угрозой находится безопасность Запорожской АЭС, поскольку вода из Днепра используется для охлаждения оборудования.

Недавно российский солдат подорвался, пытаясь атаковав палкой дрон-камикадзе ВСУ под названием Bavovna. Судя по ролику, беспилотник застрял на дереве, и оккупант решил его обезвредить своими силами. Попытка увенчалась успехом, ведь после нескольких ударов с расстояния в пару метров боевая часть сдетонировала, вызвав нешуточный взрыв.