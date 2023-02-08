Російський солдат підірвався, намагаючись збити палицею дрон-камікадзе ЗСУ (відео)

Окупант сам нарвався на безпілотник, який застряг серед гілок і не був йому особливою загрозою.

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Російський солдат загинув, намагаючись "знешкодити" український дрон-камікадзе Bavovna. Блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував відеозапис події у Twitter.

Нещодавно волонтери поставили Збройним Силам України легкі "камікадзе" Bavovna, зроблені на базі перегонових FPV-дронів. Їх можна впізнати за двома скрученими дротами, які видно на записах з камер. огляду на все, один із таких безпілотників втратив управління і застряг серед гілок неподалік позицій ЗС РФ.

Один із російських солдатів помітив літальний апарат і почав тикати в нього палицею на відстані кілька метрів. Зрештою безпілотник здетонував та вибухнув. Як показав запис з камери іншого дрона, вибух було видно здалеку.

[ + – ] Сергій Стерненко з дронами "Бавовна" Фото: Twitter

"Йде росіянин по Україні. Бачить, наш FPV-дрон лежить. Підійшов він до нього, і помер.", — звітував Сергій Стерненко у своєму посту.

Раніше писали, як український дрон BAVOVNA переміг солдата ЗС РФ на "дуелі". Оператор спецпідрозділу Національної гвардії "Омега М2" повів безпілотник над російськими окопами, де окупант помітив його та відкрив вогонь. Але це йому не допомогло, адже український військовий здійснив спритні маневри й влетів просто у стрільця.

Відомо також, що український дрон R18 зміг повернутись до оператора після того, як по ньому відкрили вогонь російські солдати. "Пташка" змогла піти від окупантів, попри "поранення".

Фокус інформував про те, що інженери тестують ударний дрон "Кобра", розроблений в Україні. Його собівартість становить $2000.