Обстріляний окупантами дрон зміг повернутися на базу: як воюють наші БПЛА (відео)

Безпілотники R18 української розробки ефективно знищують ворога і вдень, і вночі.

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Октокоптер R18 коштує $45 тис., але відпрацьовує кожен цент, витрачений на його виробництво, розповів виданню "Українська правда" Євген — один із його операторів. За словами військового, дрон дуже живучий і навіть із простріляним акумулятором після однієї з місій він успішно зміг повернутися на базу, знищивши ворожий БМП нової моделі.

R18 має вісім тягових гвинтів, і він є результатом українських розробників з "Аеророзвідки", які збирають октокоптер з вітчизняних та закордонних деталей. Він може нести три кумулятивні протитанкові гранати РКГ-3 або створені на їх основі РКГ-1600. Як розповів Євген, спочатку оператор дрона пускає першу пробну гранату для прицілу, а потім наступні боєприпаси остаточно знищують ціль, але іноді вдається підбити техніку з першого разу.

[ + – ] Український октокоптер R18 розроблено ГО "Аеророзвідка" Фото: Аеророзвідка

Загалом "живучість" октокоптера оцінюється в десять бойових вильотів. Здавалося б мало, але треба враховувати, що ці десять вильотів — це десять підбитих бойових машин чи танків, а також знищений особовий склад окупантів. Тут, звичайно, багато, залежить від вправності оператора.

[ + – ] Дрон R18 ефективно знищує російських окупантів

Ударні безпілотники власного виробництва — один з елементів ведення розумної війни, каже голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексій Гончарук. Бойові дрони — це новий вид зброї, який ніхто ніколи системно не застосовував і в цьому аспекті Україна далеко випереджає Росію, а в деяких аспектах може навіть слугувати прикладом для країн НАТО.

Раніше Фокус розповідав, що зараз відбуваються активні випробування українського дрона-камікадзе за $2000.