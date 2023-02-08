Обстрелянный оккупантами дрон смог вернуться на базу: как воюют наши БПЛА (видео)

Беспилотники R18 украинской разработки эффективно уничтожают врага и днем, и ночью.

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Октокоптер R18 стоит $45 тыс., но отрабатывает каждый цент, затраченный на его производство, рассказал изданию "Украинская правда" Евгений — один из его операторов. По словам военного, дрон очень живуч и даже с прострелянным аккумулятором после одной из миссий он успешно смог вернуться на базу уничтожив вражеский БМП новой модели.

R18 имеет восемь тяговых винтов и он является результат украинских разработчиков из "Аэроразведки", которые собирают октокоптер из отечественных и зарубежных деталей. Он может нести три кумулятивных противотанковых гранаты РКГ-3 или созданных на их основе РКГ-1600. Как рассказал Евгений, поначалу оператор дрона пускает первую пробную гранату для прицела, а потом следующие боеприпасы окончательно уничтожают цель, но иногда удается подбить технику с первого раза.

[ + – ] Украинский октокоптер R18 разработан ОО "Аэроразведка" Фото: Аэроразведка

В целом, "живучесть" октокоптера оценивается в десять боевых вылетов. Казалось бы мало, но нужно учитывать, что эти десять вылетов – это десять подбитых боевых машин или танков, а так же уничтоженный личный состав оккупантов. Тут, конечно, многое, зависит от сноровки оператора.

[ + – ] Дрон R18 эффективно уничтожает российских оккупантов

Ударные беспилотники собственного производства – один из элементов ведения разумной войны, говорит председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка" Алексей Гончарук. Боевые дроны – это новый вид оружия, который никто никогда системно не применял и в этом аспекте Украина далеко опережает Россию, а в некоторых аспектах может даже служить примерам для стран НАТО.

Ранее Фокус рассказывал, что сейчас проходит активные испытания украинский дрон-камикадзе за $2000.