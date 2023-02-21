Знайшов слабке місце: дрон-камікадзе ЗСУ знищив російський танк на передовій (відео)

Інженери озброїли дешевий безпілотник вибухівкою, яка вражає бойову техніку за мільйони доларів.

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Бійці 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України знищили російський танк на передовій за допомогою саморобного дрона-камікадзе. Відеозапис атаки у Facebook показав громадську організацію "Хортицька варта" із Запоріжжя, яка забезпечує військових безпілотниками.

У ролику відображено, як оператор разом із помічниками за допомогою пульта та монітора керує дроном, що летить над засніженим полем бою. Серед воронок і залишків іншої техніки він помітив нерухомий російський танк, можливо, кинутий екіпажем, що втік, і вирішив його знищити. Він зробив гак і залетів у кормову частину бойової машини, де броня значно слабша.

"Мінус ворожий танк! Наші дрони-камікадзе продовжують знищувати ворогів! Мужні українські військові вистежили ворожу техніку і завдали удару дроном-камікадзе. Цього разу вдалося підбити танк оккупантів", — відзвітувала ГО "Хортицька варта".

На моніторі можна помітити напис "HORT VARTA", який вказує на те, що дрон-камікадзе передано саме українськими волонтерами із Запоріжжя. Раніше писали, що "Хортицька варта" закуповує для військових дешеві ударні БПЛА вартістю близько $400, які несуть до 1 кг вибухівки та можуть вражати навіть танки. За словами волонтерів, апарати добре захищені від коштів РЕБ і дозволяють операторам отримувати відео з камер до моменту удару. Крім того, дрони відрізняються високою точністю.

17 лютого з'явилося відео, як український дрон-камікадзе вразив російський танк біля Каховської ГЕС. Окупанти сховали його в тунелі поруч із греблею та закрили дерев'яними панелями. Оператори ЗСУ висадили в повітря один дрон, щоб розчистити шлях, а другим вразили саму бойову машину.

Писали також, як солдат ЗС РФ вибухнув, вдаривши ціпком дрон-камікадзе. Ймовірно, він намагався дістати безпілотник, який випадково застряг на дереві.