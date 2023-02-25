"Залетів у відкритий люк": росіяни скаржаться на дешеві дрони ЗСУ, що знищують танки

Командир танка вибрався назовні, щоб скористатися рацією, і оператор завдав влучного удару.

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Українські військові успішно застосовують проти ворожої техніки недорогі дрони-камікадзе. Російський пропагандист Владлен Татарський (Максим Фомін) написав у Telegram, що один із таких безпілотників знищив танк ЗС РФ.

За його словами, на одній із ділянок фронту російський танк зупинився, щоб командир виліз і передав важливу інформацію за допомогою захищеної рації, оскільки танковий зв'язок УКХ-діапазону легко прослуховується. Український оператор скористався можливістю й відправив український дрон із керуванням від першої особи (FPV) прямо всередину бойової машини.

"У відкритий люк прилетіло... Екіпаж залишився живим, а ось танк згорів. Його вбила маленька хр*нотень за 30 тисяч рублів (не за 2,5 млн)", — зазначив пропагандист.

Владлен Татарський також обурився, що Міноборони Росії не створює підрозділи ЗС РФ, що спеціалізуються на FPV-дронах. За його інформацією, з російського боку збиранням таких БПЛА займаються лише ентузіасти-аматори.

"Вдумайтеся: техніку, здатну знищувати танки, роблять у гаражах. Треба змінювати наш підхід до СВО, рік-таки пройшов", — зазначив він.

Українські військові дійсно використовують дрони-камікадзе, які вражають танки ЗС РФ. Нещодавно 35-а бригада морської піхоти ЗСУ похвалилася літальними апаратами вартістю близько $500, які застосовують у Донецькій області. Вони піднімають до 1 кг вибухівки або осколкові боєприпаси для знищення піхоти.

Нещодавно бійці 74 ОРБ ЗСУ знищили БТР росіян за допомогою дрона-камікадзе. Як розповіли у волонтерській організації "Хортицька варта", окупанти намагалися збити його за допомогою засобів РЕБ, але безуспішно.