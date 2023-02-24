Засоби РЕБ не допомогли: дрон-камікадзе знищив російський БТР на передовій (відео)

Росіяни намагалися придушити роботу безпілотника ЗСУ, щоб урятувати бронетехніку та екіпаж, але український оператор виявився дуже вмілим.

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Бійці 74 Окремого розвідувального батальйону Збройних сил України за допомогою дрона ефектно знищили російський бронетранспортер. Відеозапис атаки опублікувала у Facebook громадська організація "Хортицька Варта".

Безпілотник із керуванням від першої особи (First Person View або скорочено FPV) виявив російський БТР-Д, який зупинився разом із окупантами посеред поля. Як зазначає "Хортицька Варта", росіяни активно намагалися придушити український дрон-камікадзе за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, проте оператор зумів обійти їх та уразити бойову машину. Незрозуміло, наскільки серйозних збитків завдала атака, проте, судячи з ролика, вибух вийшов досить потужним.

"Ворожий БТР-Д разом із екіпажем відправили на концерт до Кобзона. Слава нашим воїнам", — прокоментували волонтери.

Раніше вже писали, що "Хортицька Варта" закуповує дрони-камікадзе для українських військовослужбовців, які воюють на Запорізькому напрямку. Вартість літальних апаратів становить $350-$400 в залежності від модифікації, вони можуть нести до 1 кг вибухівки, щоб підривати різну бойову техніку, включаючи танки. Один із них бійці ЗСУ за допомогою FPV-дрону знищили під Василівкою у Запорізькій області 18 січня.

У лютому з'явилося відео, як дрон 74-го ОРБ вразив російський танк на передовий. Оператор відправив безпілотник у слабке місце в кормовій частині, щоб завдати якомога більшої шкоди та гарантовано вивести техніку з ладу.

Нещодавно дрон ЗСУ уразив чотирьох росіян, які намагалися його підстрелити з автоматичної гвинтівки. Непідготовлені бійці ЗС РФ зібралися дуже близько один до одного і опинилися в радіусі ураження однієї гранати.