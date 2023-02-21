Дрон ЗСУ успішно атакував чотирьох солдатів ЗС РФ, які намагалися його збити з автомата

Безпілотник ухилився від куль і влучно скинув гранату до групи російських піхотинців.

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У мережі з'явилося відео знищення російських солдатів за допомогою дрона, який вони намагалися підстрелити. Ролик розмістили у Telegram-каналі Supernova+.

Камера дрона зняла, як троє окупантів зібралися навколо пораненого товариша по службі, що лежить біля окопа. Якоїсь миті один із них підняв автомат до верху і почав стріляти, мабуть, українським безпілотником, що літав поблизу.

Судячи з руху солдата-автоматника, БПЛА завис прямо над ним, після чого скинув гранату. Вибухом зачепило одразу чотирьох росіян, включаючи лежачого. Відео обривається на тому, як бійці ЗС РФ катаються по землі, і подальша їхня доля невідома. Цілком можливо, хтось із них отримав серйозні поранення чи контузію.

Наприкінці січня в Мережі з'явився відеозапис дуелі російського солдата та українського дрона BAVOVNA. Окупант помітив безпілотник Національної гвардії під час польоту над окопами та відкрив вогонь, але оператор зробив серію спритних маневрів, зробив коло і врізався у росіянина, після чого вибухнув.

Нещодавно повідомлялося, що російський солдат вибухнув разом із дроном-камікадзе, який намагався збити ціпком. Виявивши український БПЛА, боєць ЗС РФ не придумав нічого кращого, ніж тикати в нього з відстані двох метрів.

У жовтні стало відомо, як безпілотник ЗСУ атакував росіян, озброєних антидроновою гарматою "Ступор". У Росії вихвалялися цією зброєю, як надійним засобом для боротьби з дронами, але вона ніяк не допомогла в польових умовах.