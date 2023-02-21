Дрон ВСУ успешно атаковал четырех солдат ВС РФ, пытавшихся его сбить из автомата

Беспилотник уклонился от пуль и метко сбросил гранату в группу российских пехотинцев.

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В сети появилось видео уничтожения российских солдат с помощью дрона, который они пытались подстрелить. Ролик разместили в Telegram-канале Supernova+.

Камера дрона запечатлела, как трое оккупантов собрались вокруг раненного сослуживца, лежащего возле окопа. В какой-то момент один из них поднял автомат к верху и начал стрелять, вероятно, по украинскому беспилотнику, летавшему поблизости.

Судя по движениям солдата-автоматчика, БПЛА завис прямо над ним, после чего сбросил гранату. Взрывом задело сразу четверых россиян, включая лежащего. Видео обрывается на том, как бойцы ВС РФ катаются по земле, и дальнейшая их судьба неизвестна. Вполне возможно, кто-то из них получил серьезные ранения или контузию.

В конце января в Сети появилась видеозапись дуэли российского солдата и украинского дрона BAVOVNA. Оккупант заметил беспилотник Национальной гвардии во время полета над окопами и открыл огонь, но оператор совершил серию ловких маневров, сделал круг и врезался в россиянина, после чего взорвался.

Недавно сообщалось, что российский солдат взорвался вместе с дроном-камикадзе, который пытался сбить палкой. Обнаружив украинский БПЛА, боец ВС РФ не придумал ничего лучше, чем тыкать в него с расстояния в пару метров.

В октябре стало известно, как беспилотник ВСУ атаковал россиян, вооруженных антидроновой пушкой "Ступор". В России хвастались этим оружием, как надежным средством для борьбы с дронами, но оно никак не помогло в полевых условиях.