Залп до 32 ракет: Росія може запустити з моря "Калібри", — ОК "Південь"

Росіяни попри шторм вивели додаткові кораблі в Чорне море. Українські військові попереджають про підвищений рівень загрози.

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ЗС РФ збільшили кількість кораблів у Чорному морі. Військові попереджають про можливі масовані або точкові ракетні удари. Про це стало відомо з поста у фейсбуці Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", — повідомили в командуванні.

Військові також розповіли, що армійці РФ не припиняють повітряну розвідку. Захисники попередили, що можливі ракетні обстріли — масовані або точкові.

"Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено", — наголосили в ОК "Південь".

Також українські оборонці повідомили про знищення двох цивільних моторних човнів з ворожими ДРГ в акваторії Дніпро-Бузького Лиману.

Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати правобережжя Херсона. За інформацією командування, 28 лютого загинуло щонайменше четверо місцевих мешканців, ще п’ятеро — поранені. В місті пошкоджено цивільні будівлі, машини та системи комунікацій.

Нагадаємо, окрема президентська бригада ЗСУ імені Богдана Хмельницького поділилася відео з поля бою. Українські захисники відбили наступ ЗС РФ на східному напрямку за допомогою дрона. Оператор скинув гранату на ворожий танк, чим знищив йому приціл. Загарбники втекли.

Також 28 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про підготовку окупантів до наступу українських оборонців. За його словами, ворог стягує в окупований Маріуполь радянську техніку та розміщує своїх військових у місцевих закладах освіти.