Живий щит і важкий мотлох: у Маріуполі розміщують військову техніку зразків 1939 року, — радник мера

Петро Андрющенко зазначає, що, судячи з постачання та розставляння техніки, росіяни сподіваються протидіяти маріупольській "бавовні".

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував про останні дії окупантів минулої доби. Судячи з активного руху живої сили й техніки, ворог продовжує готуватися до наступальних дій ЗСУ.

"Рух ворожої техніки в бік Маріуполя продовжується, зафіксовано постачання та розміщення гармат і ЗРК зразків 1939 року, які зараз масово розміщують навколо Маріуполя", — повідомляє про ситуацію в місті Андрющенко.

Радник мера розповів, що протягом доби продовжився активний рух техніки трасою "Запоріжжя-Пологи-Маріуполь" у бік Маріуполя. Зафіксовано не менше 10 танків (один із них з прапором Республіки Казахстан) і одну велику гаубицю. Спостерігався рух техніки через Маріуполь у бік Мангуша та Бердянська на узбережжі. Також було помічено понад десяток вантажівок із боєкомплектами, військовими й один автомобіль керування з позначкою "V".

За словами Андрющенка, окупанти мають намір укотре прикритися цивільними, оскільки продовжують розміщувати військових у школах Маріуполя. Надійшла інформація про плани розмістити військових-окупантів у приміщенні школи №63 посеред житлового мікрорайону 23.

"Загалом основне перекидання з Маріуполя та Маріупольського району живої сили завершено. Загальна чисельність залишків військ становить до 10-15 тисяч. Маріуполь продовжує виявляти, фіксувати й коригувати дані щодо русні, активно допомагаючи "бавовні", — підбив підсумки Андрющенка.

Нагадаємо, на початку лютого міська рада Маріуполя повідомляла про нарощування живої сили та перекидання важкої військової техніки.

Наприкінці січня російські пропагандисти проводили серед мешканців Маріуполя "опитування" щодо перейменування міста на Жданів. Згідно з його результатами, більшість містян нібито підтримала зміну назви.