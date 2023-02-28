Нацполіція показала знищення ворожого "Шахеда" вибухотехніками (фото, відео)

За словами голови Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова, правоохоронці знайшли уламок БПЛА із підривником. Спеціалісти знешкодили його на місці.

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Співробітники поліції знайшли в одному з районів Київщини уламки ворожого "Шахеда". Його збили сили ППО області під час нічної атаки РФ дронами 27 лютого. Начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов показав знищення залишків дрона у соцмережах.

"Уламки ворожого шахеда знищили вибухотехніки Київщини. Частини збитого силами ППО безпілотника знайшли після вчорашніх нічних обстрілів на території одного із районів області", — написав Нєбитов.

Фото: Телеграм / Андрій Нєбитов Фото: Телеграм / Андрій Нєбитов

За словами начальника ГУНП Київщини, правоохоронці знайшли уламок бойової частини БПЛА та знешкодили його на місці.

"Під час огляду поліцейські виявили уламок бойової частини ударного безпілотника з підривником та ліквідували його на місці", — пояснив посадовець.

Нєбитов закликав громадян України не ігнорувати повітряну тривогу та ходити до укриттів в разі небезпеки.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ та експерт із безпілотних технологій Юрій Касьянов пояснив падіння трьох безпілотників у російському Бєлгороді 27 лютого. На думку українського захисника, під час запуску БПЛА не була врахована висота будівель за заданим маршрутом. Дрони врізались у будинки, тому жоден з трьох не долетів до цілі й не вибухнув.

28 лютого в Оперативному командуванні "Південь" попередили про можливий масований ракетний обстріл з боку Росії. Військові розповіли, що РФ попри шторм збільшила кількість кораблів у Чорному морі. Нині виведено вже 17 ворожих кораблів, загальний залп з яких може сягати 32 "Калібрів".