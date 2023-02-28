На військовому аеродромі у російському Єйську сталися вибухи (відео)

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, саме з цього аеродрому злітали літаки, які обстрілювали Україну ракетами.

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Жителі російського міста Єйськ, що у Краснодарському краї, чули вибухи у районі військового аеродрому. Про це повідомляють місцеві канали в Telegram.

Повідомляється, що очевидці чули два вибухи, після яких спалахнув якийсь склад.

Радник голови МВС Антон Геращенко у себе в Telegram написав, що саме з цього аеродрому злітали літаки, що бомбили схід та південь України.

"Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає, чекаємо і сподіваємося", — написав він.

[ + – ] Вибухи в Єйську

Потім голова Єйського району Роман Бублик повідомив, що вибухи сталися внаслідок військових тактичних навчань.

"Шановні мешканці Єйського району, нагадую, що на території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання", — написав він.

Аеродром у Єйську

На західному краю Єйська знаходиться великий аеродром спільного базування ВМФ, ВПС та ФАПТ Росії. На ньому базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ на різнорідній техніці.

Раніше у мережі опублікували перший супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" після вибуху. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що радіолокаційний літак А-50 після пригоди переставили. Його звичне місце розміщення зараз пустує.

У британській розвідці повідомили, що військових РФ непокоять точні удари ЗСУ. У місті з 21 лютого чули не менше 14 вибухів — на складі з боєприпасами в аеропорту та паливних складах. Маріупольський напрямок перестав бути недосяжним для українських військових.

Нацполіція показала знищення ворожого "Шахеда" вибухотехніками. За словами голови Нацполіції у Київській області Андрія Небітова, правоохоронці виявили уламок БПЛА із підривником. Фахівці знешкодили його на місці.