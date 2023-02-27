Вибухи в Маріуполі: військових РФ турбують точні удари ЗСУ, – британська розвідка

У місті з 21 лютого чули не менше 14 вибухів — на складі з боєприпасами в аеропорту та паливних складах. Маріупольський напрямок перестав бути недосяжним для українських військових.

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Російське військове командування непокоїться через вибухи в Маріуполі. Окупанти вважали це місто зоною, недоступною для ударних можливостей Збройних сил України, йдеться у розвідувальному зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Проросійські ставленики з 21 лютого повідомили про щонайменше 14 вибухів навколо окупованого Росією міста, зазначили розвідники.

[ + – ] У розвідці вказали, що Маріуполь став найбільшим містом, яке ЗС РФ зуміли захопити під час вторгнення

За даними британських військових, удари припали по складу з боєприпасами в аеропорту, двох паливних складах і сталеливарному заводу, який Росія перетворила на військову базу.

Маріуполь знаходиться не менш ніж за 80 км від лінії фронту. Місто було сильно зруйноване на початку повномасштабної війни, але досі являє велику важливість для РФ, зазначають у британській розвідці.

"Передусім, це найбільше місто, захоплене Росією в 2022 році. Він знаходиться на ключовому логістичному маршруті", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що вранці 23 лютого пролунало кілька вибухів в окупованому Маріуполі. Радник мера міста Петро Андрющенко стверджував, що прильоти були в районі аеропорту та по закритій території меткомбінату імені Ілліча в районі колонії.

За день до цього Андрющенко говорив про 12 вибухів і знищення мінімум 2 складів із пальним. Постраждали також об'єкти на території морського порту. Російські пропагандисти бездоказово заявили про застосування ЗСУ крилатих бомб GLSDB.

Українські військові оголошували, що маріупольський напрямок перестав бути абсолютно недосяжним. Секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що подібних ударів варто очікувати і в інших містах, які окупували російські загарбники.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що тимчасово окупований Маріуполь можна відвоювати у 2023 році.