"Це надихає": Залужний розповів, коли Україна деокупує Маріуполь (відео)

Головнокомандувач ЗСУ також розповів, за що воює, а також поділився основами тактики та стратегії українських військ.

Related video

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе повернутися до окупованого Маріуполя вже цього року. Про це він сказав під час бесіди з журналістом Дмитром Комаровим для його документального фільму "Рік ".

За словами Залужного, під час зустрічі з дітьми до нього підійшов хлопчик і поставив питання про Маріуполь.

"Хлопчина, Ілля його, по-моєму, звали, йому років, напевно, 4. І він мене за руку відвів, сказав, що хоче окремо поговорити... Каже, нахилиться, я вам на вушко скажу... а ми точно повернемося до Маріуполя?" " — Розповів Залужний.

Тоді головнокомандувач відповів, що Україна повернеться до Маріуполя вже 2023 року. Залужний зазначив, що коли діти таке просять, його це "надихає".

[ + – ] Залужний про звільнення Маріуполя

Також під час розмови з Комаровим Залужний зазначив, що воює за свій будинок, свою сім'ю та свою країну.

"15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І воно не зупиняє. Підсумок лише один, що найдешевше, що є в цій країні, — людське життя. У нас трохи інша тактика і стратегія, у нас немає таких можливостей — витрачати багато боєприпасів, щоб знищити свою інфраструктуру. Нам немає сенсу, ми вважаємо кожен снаряд", — сказав Залужний.

[ + – ] "Рік" Дмитра Комарова

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розкрив план РФ щодо захоплення Києва. За словами глави української розвідки, якби російським окупантам вдалося десантуватися у Києві, місто було б взяте.

Ще нагадаємо, що Зеленський показав кімнату, в якій "живе" на Банковій. У ході спілкування із Комаровим президент також показав свій гардероб. У ньому є піджак, який український лідер планує вдягнути у день перемоги України.