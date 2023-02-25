"Це надихає": Залужний розповів, коли Україна деокупує Маріуполь (відео)
Головнокомандувач ЗСУ також розповів, за що воює, а також поділився основами тактики та стратегії українських військ.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе повернутися до окупованого Маріуполя вже цього року. Про це він сказав під час бесіди з журналістом Дмитром Комаровим для його документального фільму "Рік ".
За словами Залужного, під час зустрічі з дітьми до нього підійшов хлопчик і поставив питання про Маріуполь.
"Хлопчина, Ілля його, по-моєму, звали, йому років, напевно, 4. І він мене за руку відвів, сказав, що хоче окремо поговорити... Каже, нахилиться, я вам на вушко скажу... а ми точно повернемося до Маріуполя?" " — Розповів Залужний.
Тоді головнокомандувач відповів, що Україна повернеться до Маріуполя вже 2023 року. Залужний зазначив, що коли діти таке просять, його це "надихає".
Також під час розмови з Комаровим Залужний зазначив, що воює за свій будинок, свою сім'ю та свою країну.
"15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І воно не зупиняє. Підсумок лише один, що найдешевше, що є в цій країні, — людське життя. У нас трохи інша тактика і стратегія, у нас немає таких можливостей — витрачати багато боєприпасів, щоб знищити свою інфраструктуру. Нам немає сенсу, ми вважаємо кожен снаряд", — сказав Залужний.
Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розкрив план РФ щодо захоплення Києва. За словами глави української розвідки, якби російським окупантам вдалося десантуватися у Києві, місто було б взяте.
Ще нагадаємо, що Зеленський показав кімнату, в якій "живе" на Банковій. У ході спілкування із Комаровим президент також показав свій гардероб. У ньому є піджак, який український лідер планує вдягнути у день перемоги України.