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Военный Фокус Российско-украинская война

"Это вдохновляет": Залужный рассказал, когда Украина деоккупирует Мариуполь (видео)

Валерий Залужный, фото
Фото: Скриншот | Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ также рассказал, за что воюет, а также поделился основами тактики и стратегии украинских войск.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет вернуться в оккупированный Мариуполь уже в этом году. Об этом он сказал во время беседы с журналистом Дмитрием Комаров для его документального фильма "Год".

По словам Залужного, во время встречи с детьми, к нему подошел мальчик и задал вопрос о Мариуполе.

"Мальчик, Илья его, по-моему, звали, ему лет, наверно, 4. И он меня за руку отвел, сказал, что хочет отдельно поговорить… Говорит, нагнитесь, я вам на ушко скажу… а мы точно вернемся в Мариуполь?" — рассказал Залужный.

Тогда главнокомандующий ответил, что Украина вернется в Мариуполь уже в 2023 году. Залужный отметил, что когда дети такое просят, его это "вдохновляет".

Залужный о возвращении Мариуполя

Также во время разговора с Комаровым, Залужный отметил, что воюет за свой дом, свою семью и свою страну.

"15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь Российской Федерации намного больше. И оно не останавливает. Итог только один, что самое дешевое, что есть в этой стране — человеческая жизнь. У нас немного другая тактика и стратегия, у нас нет таких возможностей — тратить уйму боеприпасов, чтобы уничтожить свою инфраструктуру. Нам нет смысла, мы считаем каждый снаряд", — сказал Залужный.

"Год" Дмитрия Комарова

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл план РФ по захвату Киева. По словам главы украинской разведки, если бы российским оккупантам удалось десантироваться в Киеве, город был бы взят.

Еще напомним, что Зеленский показал комнату, в которой "живет" на Банковой. В ходе общения с Комаровым президент также показал свой гардероб. В нем есть пиджак, который украинский лидер планирует надеть в день победы Украины.