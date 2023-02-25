"Это вдохновляет": Залужный рассказал, когда Украина деоккупирует Мариуполь (видео)

Главнокомандующий ВСУ также рассказал, за что воюет, а также поделился основами тактики и стратегии украинских войск.

Related video

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет вернуться в оккупированный Мариуполь уже в этом году. Об этом он сказал во время беседы с журналистом Дмитрием Комаров для его документального фильма "Год".

По словам Залужного, во время встречи с детьми, к нему подошел мальчик и задал вопрос о Мариуполе.

"Мальчик, Илья его, по-моему, звали, ему лет, наверно, 4. И он меня за руку отвел, сказал, что хочет отдельно поговорить… Говорит, нагнитесь, я вам на ушко скажу… а мы точно вернемся в Мариуполь?" — рассказал Залужный.

Тогда главнокомандующий ответил, что Украина вернется в Мариуполь уже в 2023 году. Залужный отметил, что когда дети такое просят, его это "вдохновляет".

[ + – ] Залужный о возвращении Мариуполя

Также во время разговора с Комаровым, Залужный отметил, что воюет за свой дом, свою семью и свою страну.

"15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь Российской Федерации намного больше. И оно не останавливает. Итог только один, что самое дешевое, что есть в этой стране — человеческая жизнь. У нас немного другая тактика и стратегия, у нас нет таких возможностей — тратить уйму боеприпасов, чтобы уничтожить свою инфраструктуру. Нам нет смысла, мы считаем каждый снаряд", — сказал Залужный.

[ + – ] "Год" Дмитрия Комарова

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл план РФ по захвату Киева. По словам главы украинской разведки, если бы российским оккупантам удалось десантироваться в Киеве, город был бы взят.

Еще напомним, что Зеленский показал комнату, в которой "живет" на Банковой. В ходе общения с Комаровым президент также показал свой гардероб. В нем есть пиджак, который украинский лидер планирует надеть в день победы Украины.