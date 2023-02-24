"Это мой дом": Зеленский показал комнату, в которой "живет" на Банковой (видео)

Владимир Зеленский в ходе общения с журналистом Дмитрием Комаровым также показал свой гардероб. В нем есть пиджак, который украинский лидер планирует надеть в день победы Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам комнату на Банковой, в которой он живет последний год с начала полномасштабной российско-украинской войны. Видеокадры показали в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова.

Чтобы попасть в комнату президента Украины журналистам пришлось пройти ряд анфиладных комнат.

Комната, где живет Владимир Зеленский, оказалась небольшой по размеру. В ней расположена массивная тумба с небольшой раковиной и широким зеркалом вверху.

Тут же стоит кровать с несколькими подушками и сложенным одеялом. Возле кровати на маленькой открытой вешалке висит верхняя одежда президента. А возле кровати стоит обувь — белые спортивные кроссовки.

Окна в комнате украинского лидера наглухо зашторены тяжелыми портьерами.

Также Владимир Зеленский показал Комарову свой гардероб. В нем в основном однотонные куртки защитного цвета и военные ботинки. Однако в гардеробной журналист заметил также несколько пиджаков в защитных чехлах.

Президент Украины даже достал один из них — темного сдержанного цвета — и сказал, что это своеобразный символ мирной жизни и он наденет этот пиджак сразу после победы Украины.

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Напомним, 19 февраля журналистам показали бункер Владимира Зеленского. Украинский президент вместе с окружением пробыл в убежище без света и мобильной связи практически до начала мая 2022 года, хотя изначально речь шла о нескольких днях.

Фокус также писал, что в апреле 2022 года СМИ раскрыли, кто входит в военный штаб Владимира Зеленского. По данным журналистов, главу государства окружают три условные группы, в которые входят министры, руководство Офиса президента и военные командиры.