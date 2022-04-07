СМИ раскрыли, кто входит в военный штаб Зеленского

По данным журналистов, главу государства окружают три условные группы, в которые входят министры, руководство Офиса президента и военные командиры.

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Президент Украины Владимир Зеленский в условиях полномасштабной войны с РФ работает совместно с тремя группами, состоящих из министров, военных командиров и руководства Офиса главы государства. Об этом в четверг, 7 апреля, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента.

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По данным журналистов, вместе с президентами работает небольшой постоянный пул госслужащих, который является "скелетом" его команды.

"Дам вам подсказку: присмотритесь, кто был с президентом в Буче после ее освобождения, плюс-минус те же люди находятся с ним сейчас чаще всего. Это (руководитель Офиса президента Андрей) Ермак, (замруководителя ОП) Кирилл Тимошенко, (министр инфраструктуры Александр) Кубраков. А где-то рядом — "блогеры", как мы их называем, типа (советника руководителя ОП Алексея) Арестовича и (советника руководителя ОП Сергея) Лещенко, которые находятся в коммуникации с (советником главы ОП Михаилом) Подоляком", – сообщил собеседник издания.

Всего рядом с Зеленским, как утверждают журналисты, работают такие группы чиновников.

"Дипломаты":

руководитель ОП Андрей Ермак — коммуницирует с Белым домом;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — ведет переговоры, как пишут авторы публикации, "со всем миром";

заместитель главы ОП Андрей Сибига — занимается дипломатической подготовкой Зеленского и его спичрайтеров перед важными переговорами.

Также, по данным издания, в окружении Зеленского также часто находится и глава украинской делегации на переговорах с РФ, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Военные":

министр обороны Алексей Резников;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный;

другие военные командиры, чьи имена в ОП назвать отказались.

"Экономисты":

премьер-министр Денис Шмыгаль — отвечает за координацию и стабилизацию экономики в условиях войны;

министр экономики Юлия Свириденко — создает новые идеи для развития украинской экономики;

замглавы ОП Ростислав Шурма — работает на одном со Свириденко направлении.

Также важную с точки зрения украинской экономики работу, по данным "Украинской правды" выполняют замглавы ОП Тимошенко и министр инфраструктуры Кубраков. В частности, Тимошенко занимается региональной политикой, "следит, где и какого руководителя громады украли", а также "решает вопрос, как тайно куда-то завести лекарства и так далее". Кубраков же отвечает за логистику доставки помощи и быстрое восстановление разрушенных в ходе военных действий объектов инфраструктуры там, где это критически необходимо.

Помимо этого в Офис президента приходит председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук для согласования с президентом и ОП повестки работы украинского парламента.

Издание со ссылкой на источники также утверждает, что Зеленский и его команда в основном пользуются помещениями Офиса президента для встреч, интервью, брифингов и некоторых совещаний, однако основная работа проходит именно в защищенных помещениях бункера, расположенного на территории столицы.

Напомним, ранее американские журналисты сообщали, что президент РФ Владимир Путин мог не отказаться от планов по захвату украинской столицы.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Офисе президента сообщали, что государство-агрессор намерено войти в Киев и ликвидировать Зеленского.