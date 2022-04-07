ЗМІ розкрили, хто входить до військового штабу Зеленського

За даними журналістів, главу держави оточують три умовні групи, до яких входять міністри, керівництво Офісу президента та військові командири.

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Президент України Володимир Зеленський в умовах повномасштабної війни з РФ працює спільно з трьома групами, що складаються з міністрів, військових командирів та керівництва Офісу глави держави. Про це у четвер, 7 квітня, пише видання "Українська правда" із посиланням на джерела в Офісі президента.

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За даними журналістів, разом із президентом працює невеликий постійний пул держслужбовців, який є "скелетом" його команди.

"Дам вам підказку: придивіться, хто був із президентом у Бучі після її звільнення, плюс-мінус ті ж люди перебувають з ним зараз найчастіше. Це (керівник Офісу президента Андрій) Єрмак, (заступник керівника ОП) Кирило Тимошенко, (міністр інфраструктури Олександр) Кубраков. А десь поруч — "блогери", як ми їх називаємо, типу (радника керівника ОП Олексія) Арестовича та (радника керівника ОП Сергія) Лещенка, які перебувають у комунікації з (радником голови ОП Михайлом) Подоляком", — повідомив співрозмовник видання.

Загалом поряд із Зеленським, як стверджують журналісти, працюють такі групи чиновників.

"Дипломати":

керівник ОП Андрій Єрмак — комунікує з Білим домом;

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба — веде переговори, як пишуть автори публікації, "з усім світом";

заступник голови ОП Андрій Сибіга — займається дипломатичною підготовкою Зеленського та його спічрайтерів перед важливими переговорами.

Також, за даними видання, в оточенні Зеленського також часто перебуває і голова української делегації на переговорах із РФ, лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Військові":

міністр оборони Олексій Резніков;

секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов;

головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;

інші військові командири, чиї імена у ОП назвати відмовилися.

"Економісти":

прем'єр-міністр Денис Шмигаль — відповідає за координацію та стабілізацію економіки в умовах війни;

міністерка економіки Юлія Свириденко створює нові ідеї для розвитку української економіки;

заступник голови ОП Ростислав Шурма — працює в одному зі Свириденко напрямі.

Також важливу з погляду української економіки роботу, за даними "Української правди", виконують заступник голови ОП Тимошенко та міністр інфраструктури Кубраков. Зокрема Тимошенко займається регіональною політикою, "стежить, де і якого керівника громади вкрали", а також "вирішує питання, як таємно кудись завести ліки і так далі". Кубраков відповідає за логістику доставки допомоги та швидке відновлення зруйнованих у процесі військових дій об'єктів інфраструктури там, де це критично необхідно.

Крім цього до Офісу президента приходить голова Верховної Ради Руслан Стефанчук для погодження з президентом та ОП порядку денного роботи українського парламенту.

Видання з посиланням на джерела також стверджує, що Зеленський та його команда переважно користуються приміщеннями Офісу президента для зустрічей, інтерв'ю, брифінгів та деяких нарад, проте основна робота проходить саме у захищених приміщеннях бункера, розташованого на території столиці.

Нагадаємо, раніше американські журналісти повідомляли, що президент РФ Володимир Путін міг не відмовитися від планів із захоплення української столиці.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Офісі президента повідомляли, що держава-агресор має намір увійти до Києва та ліквідувати Зеленського.