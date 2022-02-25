Війська РФ хочуть зайти до Києва та ліквідувати Зеленського, — Офіс президента (відео)

За словами Михайла Подоляка, президент, незважаючи на спроби штурму Києва, залишається в столиці, щоб продемонструвати "стійкість українського народу".

Російські війська намагаються прорватися до Києва задля ліквідації глави держави Володимира Зеленського. Про це під час брифінгу, що проходив 25 лютого, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, головною метою військової операції, яку проти України 24 лютого розпочав президент РФ Володимир Путін, є фізична ліквідація українського лідера Володимира Зеленського.

Михайло Подоляк зазначив, що окупаційні війська, намагаючись прорватися до Києва, також планують усунути інших представників керівництва країни. Водночас, як стверджує радник голови ОП, Володимир Зеленський продовжує залишатися в столиці, "оскільки має показати, що таке стійкість українського народу".

На тлі вторгнення армії РФ в Україні тимчасово не працюють комерційні банки, проте державний банківський сектор продовжує функціонувати у звичному режимі.

Виступаючи на брифінгу, Михайло Подоляк попередив про нестачу бензину та черги на АЗС, оскільки для клієнтів запровадили ліміти на купівлю палива.

"Мобільний зв'язок, енергетика, вода — все працює у штатному режимі. Усі порти закриті, небо закрито. Ви самі розумієте чому. Більшість рейсів "Укрзалізниці" курсують згідно з розкладом. Коли ви плануєте своє переміщення — врахуйте це… У магазинах є достатня кількість товарів, їх підвозитимуть. Принаймні, до місць, де немає бойових дій. Аптеки працюють. Усі критичні інфраструктурні об'єкти взяті під охорону та працюють під наглядом держави. Ситуація керована, це — головне", — підсумував радник голови ОП.

[ + – ] Війська РФ прориваються до Києва для ліквідації Володимира Зеленського, — ОП

Зазначимо, 25 лютого з'явилася інформація про ракетний обстріл російського аеродрому, який розташований у Міллерово. РосЗМІ стверджують, що атаку на військовий об'єкт здійснили українські військовослужбовці, які використали комплекси "Точка-У". Командування ВПС України з гумором відреагувало на інформацію про обстріл аеродрому в Міллерово, підписавши знімок із місця НС фразою "А хто це зробив".

Також 25 лютого радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що українські військовослужбовці знищили російську колону техніки під Гостомелем.